Homicidios

Capturan en Puebla a Homicida después de 11 Años Prófugo de la Justicia

Abel ‘N’ se ocultó de las autoridades viviendo en distintas entidades el país, después de matar una persona en la CDMX

El homicida fue localizado en San Felipe Tepatlán.El homicida fue localizado en San Felipe Tepatlán. Foto: FGE Puebla

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Abel ‘N’, buscado por homicidio desde 2015, fue detenido en Puebla tras años de esconderse durante años.

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