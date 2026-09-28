Capturan en Puebla a Homicida después de 11 Años Prófugo de la Justicia

Después de 11 años de ser prófugo de la justicia, Abel ‘N’ de 31 años fue aprehendido en el estado de Puebla.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de Puebla coordinaron acciones y dieron cumplimiento a la orden de captura por la probable responsabilidad de homicidio calificado.

Abel ‘N’ residía en el municipio de San Felipe Tepatlán en Puebla, y desde el 21 de junio de 2015 se ocultó de la justicia viviendo en distintas entidades del país.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2015 en la alcaldía Iztapalapa, de la CDMX, donde la víctima recibió una invitación a tomar bebidas alcohólicas para resolver diferencias.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cumplió una orden de aprehensión contra Abel N., de 31 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.… pic.twitter.com/eBTH1RgWqG — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 28, 2026

Durante la reunión el hombre fue agredido y lesionado de gravedad con un objeto punzocortante y a consecuencia murió el 10 de julio de ese mismo año.

Tras la aprehensión, fue trasladado para los trámites correspondientes y posteriormente entregado a autoridades de la Ciudad de México, a fin de ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere.

Con información de N+

JAPR