Se Forma Ahora la Tormenta Tropical Hanna: Esta Es su Ubicación Exacta en el Atlántico

La actividad ciclónica sigue en aumento: este lunes se formó la tormenta Hanna en el océano Atlántico, donde además se encuentra la depresión tropical Fay.

Con ello, suman cuatro fenómenos meteorológicos presentes en ambos litorales, tomando en cuenta la presencia del huracán Polo y la tormenta Rachel en el océano Pacífico, frente a costas de México.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Hanna se formó esta mañana a mil 400 kilómetros (km) al este-noreste de Bermuda y a 3 mil 900 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

El ciclón avanza hacia el este a 28 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Por su trayectoria y distancia, dicho sistema no representa peligro para México, explicó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con los pronósticos, el ciclón permanecerá como tormenta tropical en aguas del Atlántico hasta el 30 de septiembre, a 4 mil 485 km al este-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Después se degradará a post-tropical y sus remanentes seguirán lejos de las costas mexicanas.

Hanna es el ciclón número ocho que se forma en el Atlántico, pues antes se desarrollaron las tormentas Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay y Gonzalo.

Cabe señalar que ninguno de los sistemas en este litoral ha alcanzado la categoría de huracán en la actual temporada 2026.

Mientras que en el Pacífico ya van 10 tormentas tropicales y siete huracanes, de los cuales cinco han sido de categoría mayor (3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson).

Esas condiciones se deben a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo del mar en la cuenca del Pacífico.

Debido a este evento, expertos de la Conagua e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) previeron la formación de ciclones más fuertes en este litoral, de septiembre a noviembre de este año.

Se ha formado la #TormentaTropical #Hanna. Su centro se localiza aproximadamente a 1,400 km al este-noreste de Bermuda y a 3,900 km al este-noreste de las costas de #QuintanaRoo.

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SPB