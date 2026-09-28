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Defensa y GN Señalan Cuáles Serán las Horas de Más Riesgo por Huracán Polo y Dan Recomendaciones

Autoridades militares llaman a ciudadanos en Baja California Sur a no salir de sus casas; realizan recorridos para evacuar a la población vulnerable

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Huracán Polo en Baja California Sur: Medidas Preventivas y Recomendaciones

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