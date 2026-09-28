Defensa y GN Señalan Cuáles Serán las Horas de Más Riesgo por Huracán Polo y Dan Recomendaciones

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) urgieron a la ciudadanía a evitar riesgos y a mantenerse informada sobre el avance del huracán Polo, que tocará tierra este lunes en Baja California Sur.

En entrevista con Despierta de N+, personal de ambas instituciones compartió recomendaciones y además alertó sobre cuál será el periodo de mayor peligro por la presencia de este ciclón tropical en el océano Pacífico.

El general brigadier César Omar Quinn Ponce, comandante de la Tercera Zona Militar, expuso que de acuerdo con la trayectoria y los pronósticos meteorológicos, se estima que las horas de más riesgo sean de las 16:00 hasta las 24:00 horas o 02:00 horas de mañana martes.

Sin embargo, comentó que eso puede cambiar dependiendo de la evolución del fenómeno meteorológico.

En exclusiva con la periodista Danielle Dithurbide, informó que personal de la Defensa mantiene en la zona acciones preventivas del Plan DN-III-E, con mil 200 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, con 58 vehículos.

“Este agrupamiento lo dividimos en tres fuerzas de tarea desplegadas en los municipios de Comondú, en La Paz y en Los Cabos”, señaló.

De acuerdo con el general, este mismo lunes se realizaron reconocimientos para evacuar a habitantes de las comunidades de Las Barrancas, El Chicharrón, San Juanico, La Purísima, San José y San Miguel Comondú, “como una medida preventiva para evitar que se vean afectados”.

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Debido a la peligrosidad del huracán, Quinn Ponce pidió a la ciudadanía quedarse en casa.

“Que no salgan si no es necesario; que se alejen de los arroyos, ríos, cauces y zonas inundables. La corriente puede aumentar rápidamente. Eviten riesgos y manténganse informados de los canales oficiales. Tengan su identificación, sus documentos, radios, baterías a la mano y fijen objetos que puedan volarse. Identifiquen el refugio o albergue más cercano al cual puedan acudir”, compartió.

Por su parte, el general brigadier José Luis Cruz Piñón, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Baja California Sur, añadió que ya se identificó a cerca de mil personas en zonas vulnerables en diferentes municipios, pero afirmó que serán atendidas en breve.

“Ya se tomaron las medidas anticipadas para atenderlos y evitar afectaciones para esas personas”, comentó.

Adicionalmente, dijo que se prevé que Polo toque tierra como huracán categoría 3, en la cual hay rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

“Sin embargo, ya se toman las medidas preventivas. También está anunciado que se va a ir debilitando porque choca con la parte terrestre y a la salida de Baja California Sur estará impactando al Golfo y se va a dirigir hacia Sonora”, alertó.

SPB