Pronóstico del Clima para Nuevo León: Altas Temperaturas Acompañadas de Lluvias

Esta mañana amanecimos en Monterrey con temperaturas al rededor de 25°C con cielo soleado y Buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental, esperando para el resto del día condiciones de cielo medio nublado con temperatura máxima de 33°C a 34°C y bajas probabilidades de lluvia para hoy y mañana, debajo del 20%.

El Huracán “Polo” se ubica esta mañana a 175 Km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS con vientos de 185 Km/h, aún en categoría 3 como huracán mayor, aproximándose a la costa a 17 Km/h, por lo que se espera que toque tierra durante esta tarde.

Se espera que baje de categoría antes de tocar tierra pero será de gran riesgo para poblaciones de Baja California y posteriormente para Sonora. Se esperarían inundaciones, lluvias torrenciales, oleaje elevado y vientos muy peligrosos.

En los siguientes días se esperan lluvias torrenciales para Sonora y Chihuahua, y a partir del miércoles, llegarán las lluvias para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con acumulados muy interesantes en los siguientes 7 a 10 días.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pronóstico del Clima con Vanessa Ibarra para Nuevo León

Algunos estudios sugieren acumulados superiores a 75 milímetros y otros hasta cerca de 150 mm. Estamos cerrando el mes de septiembre muy por debajo de los promedios históricos de acumulación de lluvias de 159 mm, pero se podrían recuperar al inicio del mes de octubre.

Se formó otra Tormenta Tropical en el Pacífico, se llama “Rachel” y se ubica a 370 Km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. con vientos de 85 Km/h y movimiento paralelo a la costa, al oeste-noroeste a 13 Km/h. Se espera que a mitad de la semana se convierta en Huracán, frente a Colima y Jalisco. Hay que estar atentos.