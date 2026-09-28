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Pronóstico del Clima para Nuevo León: Altas Temperaturas Acompañadas de Lluvias

Entérate de las condiciones meteorológicas para el Área Metropolitana de Monterrey con Mauro Morales

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Huracán Polo amenaza Baja California y Sonora con vientos peligrosos. Mientras tanto, Nuevo León espera lluvias significativas en los próximos días.

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