Bloqueo de Agricultores en CDMX: Alternativa Vial para Evitar Cierre

Los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizarán una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, como parte de una jornada de protesta para exigir atención a sus demandas.

La movilización está prevista que comience a partir de las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, en la colonia Tabacalera.

La Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que se contempla una asistencia aproximada de 400 personas.

Alternativas viales

Como alternativa, los automovilistas que necesiten desplazarse por la zona de la colonia Tabacalera pueden optar por avenida Insurgentes Centro, Circuito Interior o Eje 1 Norte.

Los integrantes de la UNTA solicitarán a autoridades federales y estatales el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrario.

La organización señala un presunto incumplimiento de acuerdos establecidos previamente en minutas suscritas con autoridades, por lo que buscarán atención a sus demandas.

FBPT