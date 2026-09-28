Marchas

Bloqueo de Agricultores en CDMX: Alternativa Vial para Evitar Cierre

Integrantes de la UNTA se concentrarán para solicitar el cumplimiento de apoyos destinados al sector agrario

Integrantes de la UNTAMarcha de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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