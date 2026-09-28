Marchas

Calles y Avenidas con Posibles Bloqueos por Marchas y Movilizaciones en CDMX

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

ProtestaLas autoridades capitalinas esperan tres marchas y siete concentraciones para este lunes en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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