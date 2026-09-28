Calles y Avenidas con Posibles Bloqueos por Marchas y Movilizaciones en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

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Las autoridades capitalinas esperan tres marchas, siete concentraciones, dos citas agendadas y seis eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Jubilados del IPN, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo marcharán del Palacio de Bellas Artes a la SEP para exigir el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes desde 2024.

10:00 horas. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se manifestará en el Monumento a la Revolución para exigir el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrario y de acuerdos establecidos con autoridades federales y estatales.

11:00 horas. Colectiva Feminista “Mujeres de la Sal” marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo por el “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”.

14:00 horas. Colectiva Feminista “Rosas Rojas México” marchará de la Glorieta “La Joven de Amajac” al Zócalo para exigir aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe.

Iztacalco

06:00 horas. Colectiva Feminista “Las Tonantzin” se manifestará en el Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco” para exigir facilidades para que un joven víctima de abuso atienda citatorios de la Fiscalía y otras instancias de atención a víctimas.

Álvaro Obregón

11:00 horas. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social realizará un acto de disculpa pública en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la familia de una víctima menor de edad, en cumplimiento de la Recomendación 08/2025.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de septiembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ