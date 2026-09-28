Marchas

Recuerdan con Ofrenda Floral a Tres Normalistas Asesinados en Iguala Hace 12 Años

Familiares y estudiantes participaron en un acto para mantener viva la memoria de los jóvenes y exigir justicia por el caso

homenaje a 3 normalistas fallecidos hace 12 añosNormalistas se congregan en Guerrero para homenajear a tres normalistas asesinados hace 12 años. Foto: N+

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