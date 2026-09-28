Recuerdan con Ofrenda Floral a Tres Normalistas Asesinados en Iguala Hace 12 Años

Familiares de las víctimas y alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos colocaron una ofrenda floral en la segunda estela en honor a los tres normalistas fallecidos durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En el lugar se realizó un acto político-cultural, donde los portavoces reiteraron su exigencia de verdad, justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Durante el mitin, las madres y padres de los jóvenes desaparecidos manifestaron que la memoria histórica de aquella noche se mantiene viva mediante la movilización pacífica y la protesta social en la zona norte de la entidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estudiantes y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa Protestaron en Iguala, Guerrero

Las intervenciones de los voceros resaltaron la falta de avances concluyentes en las investigaciones judiciales y exigieron la entrega de los archivos militares pendientes sobre el caso, al tiempo que agradecieron el respaldo constante de colectivos y organizaciones de derechos humanos.

A lo largo de la actividad conmemorativa no se registraron incidentes ni alteración del orden público. Al finalizar la asamblea, la caravana conformada por familiares y estudiantes inició su retiro gradual de la cabecera municipal de Iguala para emprender el viaje de regreso hacia la capital del estado, Chilpancingo.

Sin embargo, el convoy de autobuses interrumpió temporalmente su trayecto a la salida del municipio, deteniendo su marcha frente a las instalaciones de la Ciudad Judicial de Iguala.

La presencia del contingente a las afueras del complejo del Poder Judicial responde a los reclamos históricos del movimiento por la presunta manipulación y pérdida de grabaciones clave de cámaras de seguridad ocurridas en dicho inmueble durante la noche de la desaparición de los 43 normalistas.

El sábado, madres, padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para conmemorar el 12 aniversario del caso y exigir avances en las investigaciones.

La movilización partió del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino. Al frente del contingente, familiares y estudiantes portaron fotografías de los normalistas y reiteraron sus demandas de verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos.

A 12 años de la desaparición de los estudiantes, los familiares exigieron conocer su paradero y reclamaron que las investigaciones permitan esclarecer de manera integral lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Durante el recorrido, del sábado, se registraron momentos de tensión. A la altura de Eje Central, un grupo de personas encapuchadas, identificado como el bloque negro, protagonizó enfrentamientos aislados con elementos de la policía, lanzó objetos contra los uniformados. También se reportaron pintas durante la movilización.

TLS