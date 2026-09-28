Tormenta Tropical Rachel: ¿A Qué Hora Se Convertirá en Huracán Categoría 2?

La tormenta tropical Rachel mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que evolucionará a huracán categoría 2 en los próximos días.

De acuerdo con el organismo, el 29 de septiembre a las 12:00 horas, Rachel se encontrará como huracán categoría 1 a 325 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Para el 30 de ese mismo mes, el huracán categoría 1 estará a 330 kilómetros al suroeste de Playa Pérula y a 365 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, ambos en Jalisco.

¿A qué hora Rachel será huracán categoría 2?

Rachel se convertirá en huracán categoría 2 el 1 de octubre a las 12:00 horas, cuando se ubique a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 405 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Después de alcanzar esta categoría, el meteoro continuará alejándose de las costas mexicanas. Para el 2 de octubre, se localizará a 410 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 450 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco.

Mientras Rachel mantiene su evolución, su circulación reforzará la probabilidad de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Guerrero, principalmente en el sur y sureste, así como en Oaxaca, en el este, sur y sureste.

También se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Ante estas condiciones, el SMN pidió a la población extremar precauciones por las lluvias, el viento y el oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.