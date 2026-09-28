Salud

Veracruz Ocupa Primer Lugar Nacional en Gusano Barrenador en Humanos en 2026

Con 115 casos confirmados y una defunción, la entidad veracruzana encabeza la lista de estados que reportan miasis por larvas en lo que va de este año. La Secretaría de Salud emitió recomendaciones

Veracruz Ocupa Primer Lugar Nacional en Gusano Barrenador en Humanos en 2026Autoridades emitieron recomendaciones para prevenir más casos en la entidad. Foto: Archivo | N+

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Veracruz lidera en 2026 con 115 casos de gusano barrenador humano. La Secretaría de Salud emite alertas para prevenir esta miasis.

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