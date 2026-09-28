Veracruz Ocupa Primer Lugar Nacional en Gusano Barrenador en Humanos en 2026

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en casos de gusano barrenador en humanos durante 2026, con 115 casos confirmados y una defunción, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal.

Los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señalan que Veracruz concentra alrededor de una quinta parte de los 575 casos confirmados en México durante este año, lo que coloca a la entidad por encima del resto del país.

Durante la última semana reportada, Veracruz sumó dos nuevos casos, mientras que a nivel nacional se incorporaron 11. La entidad veracruzana también figura entre los estados donde se han registrado defunciones relacionadas con la enfermedad.

Con estas cifras, Veracruz se mantiene como la entidad con más casos humanos de gusano barrenador registrados en el país durante 2026, en un contexto de vigilancia sanitaria reforzada para contener la propagación de esta enfermedad.

El gusano barrenador provoca una miasis causada por las larvas de la mosca, que pueden desarrollarse en heridas abiertas y afectar tanto a animales como a seres humanos. La Secretaría de Salud recomienda mantener las lesiones limpias y cubiertas y acudir a atención médica ante signos de infestación.