¿De Qué Murió Benjamin Satterley? Luchador de la AEW Fallece a los 40 Años de Edad

La empresa de lucha libre All Elite Wrestling dio a conocer que este domingo 27 de septiembre falleció Benjamin Satterley, luchador profesional, a los 40 años de edad. El atleta mejor conocido como Pac, tuvo su último combate hace apenas un día cuando se enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de la AEW.

Fue la propia AEW la que informó, a través de un comunicado oficial en redes sociales, sobre la muerte de Pac. "All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como Pac. Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y llegó a luchar para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos y una increíble habilidad en el ring", se lee en el comunicado.

Pac se unió a la empresa en 2019, en la que ostentó varios campeonatos y participó en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. "Nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Satterley", finaliza el texto.

¿De qué murió Benjamin Satterley?

De momento no se ha esclarecido cuál fue la causa del fallecimiento de Pac, pues hace apenas un día luchó de manera profesional. Cabe recordar que previo a su llegada a la AEW, Satterley luchó para la WWE bajo el alias de Adrian Neville.

Información en desarrollo.