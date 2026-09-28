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¿De Qué Murió Benjamin Satterley? Luchador de la AEW Fallece a los 40 Años de Edad

El luchador tuvo su último combate menos de 24 horas antes de su fallecimiento; perteneció a empresas como la WWE

Benjamin Satterley, luchador profesionalFoto: AEW

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