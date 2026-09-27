Deportes

Grecia Sorprende a Alemania; Jürgen Klopp No Ha Ganado con la Selección

El nuevo estratega del combinado teutón lleva dos partidos al frente del equipo nacional de Alemania

Jürgen Klopp, DT de AlemaniaFoto: Reuters

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