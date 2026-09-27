Grecia Sorprende a Alemania; Jürgen Klopp No Ha Ganado con la Selección

La segunda jornada de la Fase de Grupos en la UEFA Nations League nos regaló la primera gran sorpresa del torneo. Alemania, una de las selecciones más poderosas y candidata natural al título, sufrió un duro revés al perder en casa ante Grecia. El resultado de este encuentro fue de apenas 0-1 en favor de los visitantes que se llevaron tres puntos muy valiosos de la cancha WWK Arena en Augsburgo.

El único gol del cotejo cayó al minuto 74 cuando Dimitris Kourbelis venció a Alexander Nübel con un remate potente en el área teutona. Este tanto ya tiene tintes históricos para el futbol griego, pues esta es la primera ocasión en la que Grecia le pudo ganar un encuentro oficial a la selección alemana.

Con esta derrota, Alemania ha firmado un arranque complicado en la Nations League y ocupa el tercer lugar del Grupo B con apenas un punto producto de un empate. Sorprendentemente Grecia es el líder del sector luego de dos fechas al sumar 6 puntos, mientras que Países Bajos es segundo con 4 unidades y Serbia es último aún sin poder sumar.

Este fue apenas el segundo juego de Jürgen Klopp al frente de la selección de Alemania. Recordemos que tras la Copa del Mundo, en donde el cuadro alemán fue eliminado por Paraguay en la ronda de Dieciseisavos de Final, se hizo una reestructura en la dirección deportiva de la Mannschaft y el estratega alemán asumió el mando del primer equipo tras un prolongado periodo lejos de los banquillos.

Luego de dos partidos dirigidos, Klopp tiene marca de un empate y una derrota, por lo que las críticas podrían empezar a caer sobre él. Sin embargo, el exentrenador del Liverpool dejó en claro cuando fue presentado con Alemania que si en algún momento la opinión pública no lo quería, él abandonará el puesto.

"Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes", advirtió Klopp a la prensa el día de su presentación como entrenador nacional.

El próximo partido de Alemania en la UEFA Nations League será ante Serbia, selección que luce muy inferior en el papel. Ese compromiso se jugará en territorio alemán el próximo jueves 1 de octubre.