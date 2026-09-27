El 'Turco' Mohamed Arremete contra Katia Itzel Tras Empate de Cruz Azul y Toluca

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, criticó a la árbitra Katia Itzel García, luego del empate 3-3 de Los Diablos Rojos contra Cruz Azul, que rescató la igualada con un gol agónico del uruguayo Gabriel Fernández.

"El Turco" Mohamed consideró que García debió expulsar a dos defensas del Cruz Azul: el argentino Gonzalo Piovi y el colombiano Willer Ditta en este partido jugado en el Estadio Azteca.

Piovi cometió una falta sobre el delantero portugués Paulinho y Ditta tuvo un contacto con un juez de línea.

"De haber tenido un árbitro normal, ganábamos el partido", dijo el Turco Mohamed quien criticó a la jueza central, mundialista en 2026.

"Para mí (García) no está a la altura, se lo dije en la cara, para este tipo de partidos", añadió Mohamed.

"Para mí no está a la altura y e dan oportunidades y no aprende", insistió en la conferencia posterior al partido.

El argentino fue cuestionado si sus críticas eran por un tema de género, pero él se desmarcó del término y solo dijo que la silbante no tiene nivel.

-¿Qué le falta?, se le consultó.

"Para estar a este nivel tiene que tener talento, entender el juego, para mí no lo entiende, no entiende el juego, pero bueno, es una apreciación, no significa que tenga la verdad", indicó.

Con el dramático empate, el Toluca de Mohamed llegó a 20 puntos y sigue como líder.

Cruz Azul dirigido por Joel Huiqui quedó con 16 unidades y bajó al sexto lugar.

El equipo celeste salió a jugar con dos puntas: Gabriel Fernández y el argentino Nicolás Ibáñez.

Ambos respondieron con gol para que la Máquina se fuera al descanso con ventaja de dos goles.

Al minuto 7, Ibáñez fue proyectado con un pase frontal, entró al área y definió el 1-0. Al 38, el argentino mandó un centro al área que Fernández convirtió en el 2-0.

Los Diablos Rojos del Toluca reaccionaron en el segundo tiempo con un par de goles en 53 segundos.

El brasileño Helinho descontó 2-1 con un penal a los 54 minutos con 13 segundos. Y al 55:06, Alexis Vega hizo el 2-2 con un tiro casi desde el pico izquierdo del área.

Vega firmó el 3-2 con un zurdazo desde la línea frontal del área, al 78'.

El Toro Fernández sentenció el 3-3 al 90'+5 con un remate entre cabeza y hombro.

Con información de AFP

ASJ