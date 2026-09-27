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El 'Turco' Mohamed Arremete contra Katia Itzel Tras Empate de Cruz Azul y Toluca

El director técnico argentino afirmó que la silbante mexicana no entiende el juego y le dan oportunidades

TurcoFoto: Cuartoscuro.

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