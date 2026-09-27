Protección Civil Alerta por Posible Presencia de un Tigre en Jalisco

Protección Civil y Bomberos de La Barca, Jalisco, alertaron sobre la posible presencia de un felino de gran tamaño que, de acuerdo con las descripciones de reportes ciudadanos, podría tratarse de un tigre. La corporación recomendó evitar la brecha que va de San José de las Moras hasta los límites con La Providencia, zona donde habría sido observado el animal.

El aviso surgió tras diversos reportes ciudadanos recibidos a través de distintas líneas de emergencia. Protección Civil y Bomberos, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizan labores de localización y verificación en la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alerta por Tigre Suelto en Jalisco

La corporación pidió evitar que niñas, niños y adultos mayores salgan o transiten por las brechas señaladas mientras se desarrolla el operativo. En caso de avistar al animal, recomendó no acercarse, mantener una distancia segura y no intentar capturarlo, perseguirlo ni ahuyentarlo, sino buscar un lugar seguro y reportar de inmediato su ubicación a las autoridades.

Protección Civil y Bomberos de La Barca puso a disposición de la ciudadanía los números 393 935 5000 y 911 para reportar avistamientos.

Con información de N+.