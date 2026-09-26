Sociedad

Salud Concluye Compra Consolidada de Medicamentos para 2027-2028 por 84 Mil MDP

El fallo adjudicó 626 claves de medicamentos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos

Medicinas en el IMSSHombre contabiliza los medicamentos en la farmacia del Hospital Regional N2 del IMSS

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