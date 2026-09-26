Salud Concluye Compra Consolidada de Medicamentos para 2027-2028 por 84 Mil MDP

Con una inversión de 84 mil millones de pesos, la Secretaría de Salud concluyó la licitación pública para la compra consolidada de medicamentos e insumos para el próximo periodo de 2027-2028.

A través de un comunicado, la dependencia del Gobierno Federal indicó que el objetivo principal es garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos en las instituciones públicas de salud, fortaleciendo además la industria nacional.

Se adjudicaron 3 mil 200 millones de piezas correspondientes a 626 claves de medicamentos genéricos, oncológicos y antiinfecciosos, lo que representa aproximadamente el 85% de las claves consideradas en esta primera ronda.

Además, hubo un aumento del 31% en las claves adjudicadas a proveedores mexicanos, un 67% en el volumen de piezas y un 127% en el valor de los contratos, pasando de 27 mil a 62 mil millones de pesos, sin incrementar los costos de la compra.

El proceso inició en diciembre de 2025 y permite realizar dos licitaciones adicionales para las claves restantes, de alrededor del 15%, antes de finalizar 2026, asegurando tiempo suficiente para completar los procedimientos antes de 2027.

Para la preparación de la licitación, explicó la Secretaría encabezada por el doctor David Kershenobich, se realizaron 31 mesas clínicas por especialidad y 54 mesas técnicas entre autoridades y proveedores, analizando más de 5 mil 400 claves para definir necesidades y opciones terapéuticas.

Con este anuncio, la Secretaría de Salud y Birmex avanzan en la preparación del suministro y darán seguimiento al cumplimiento de los proveedores para asegurar la entrega oportuna a las unidades médicas públicas.

Aún quedan pendientes las licitaciones sobre material de curación, las cuales se encuentran en curso y se prevé que los fallos de la adjudicación se den en los próximos 2 y 9 de octubre.

TLS