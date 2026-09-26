Real Madrid Revela la Lesión de Mbappé; Queda Descartado para la Fecha FIFA

Terribles noticias para los aficionados del Real Madrid. Kylian Mbappé tuvo que abandonar la concentración de la selección francesa luego de sufrir una lesión en su rodilla izquierda durante el partido entre Francia y Turquía correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos en la UEFA Nations League.

Mbappé, que anotó el único gol de ese encuentro, salió de cambio al minuto 59 apenas cuatro minutos después de haber anotado. El capitán del cuadro galo recibió atención médica en la cancha, pero se determinó que no podía continuar jugando y, al finalizar el encuentro, Zinedine Zidane habló sobre la lesión.

"Por desgracia, la lesión de Mbappé no luce bien. Creo que va a tener que regresar a Madrid. No vamos a correr riesgos", aseguró el nuevo entrenador de la selección de Francia en la conferencia post partido. Por su parte, la Federación Francesa de Futbol añadió en un comunicado que el capitán del equipo "se lesionó la rodilla al marcar el gol de la victoria y volverá a Madrid para recibir tratamiento".

Este domingo el Real Madrid, club al que pertenece Kylian Mbappé, emitió un comunicado en el que se reveló cuál es la lesión que sufrió el delantero, quien ya se encuentra en España para comenzar con su recuperación. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda", se lee en el texto publicado por el conjunto de la capital española, el cual no especifica cuándo podrá jugar de nuevo el goleador del club, sino que se le etiquetó como "pendiente de evolución".

Mbappé ha tenido un excelente inicio de temporada con el Real Madrid, pues a pesar de que el equipo ya perdió dos partidos de la liga española, el delantero de 27 años de edad lleva 8 goles en 8 partidos jugados, contando los siete encuentros disputados en LaLiga y el compromiso de la primera jornada de la UEFA Champions League.

Real Madrid volverá a la actividad hasta el sábado 10 de octubre, pues la Fecha FIFA se alargará para que las distintas selecciones nacionales alrededor del mundo puedan jugar cuatro partidos. Esto podría significar una buena noticia para los merengues, ya que le da un poco más de tiempo a Mbappé para recuperarse.