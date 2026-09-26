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Real Madrid Revela la Lesión de Mbappé; Queda Descartado para la Fecha FIFA

El delantero anotó el gol de la victoria en el primer partido de Francia con Zinedine Zidane como entrenador

Kylian Mbappé durante un partido con la selección de FranciaFoto: Reuters

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