Pareja de Motociclistas Resulta Herida Tras Choque Frontal en Carretera de Ures

Una pareja que viajaba en motocicleta resultó gravemente lesionada luego de participar en un choque frontal contra un automóvil tipo sedán la mañana de este sábado sobre la carretera Federal 14, en el municipio de Ures, Sonora.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 47 de dicha vialidad, donde colisionaron un Volkswagen sedán de color gris, en el que viajaba una familia originaria de Esqueda, y una motocicleta tripulada por un hombre y una mujer.

La motocicleta quedó completamente incendiada tras el choque frontal ocurrido en la carretera Federal 14, en Ures.. Foto: Bomberos Voluntarios de Ures

De acuerdo con la información disponible, el impacto provocó que la motocicleta generara un punto de ignición y comenzara a incendiarse. Las llamas consumieron por completo la unidad, que terminó como pérdida total.

Los dos tripulantes de la motocicleta sufrieron diversas lesiones y fracturas a consecuencia del choque, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para brindarles atención médica.

Al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Ures, quienes realizaron las labores necesarias para controlar y sofocar el incendio de la motocicleta.

También arribaron paramédicos de Cruz Roja del municipio, quienes atendieron a los lesionados y posteriormente realizaron su traslado para que recibieran atención médica de urgencia.



