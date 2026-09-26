Accidentes

Pareja de Motociclistas Resulta Herida Tras Choque Frontal en Carretera de Ures

Las dos personas requirieron traslado hospitalario luego de impactar contra un sedán en el kilómetro 47 de la Federal 14

Pareja de Motociclistas Resulta Herida Tras Choque Frontal en Carretera de UresPareja de Motociclistas Resulta Herida Tras Choque Frontal en Carretera de Ures. Foto: Bomberos Voluntarios de Ures

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Pareja de motociclistas herida tras un choque en Ures. La motocicleta se incendió tras el impacto con un sedán. Los lesionados fueron trasladados de urgencia.

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