Accidentes

Hallan Sin Vida a Joven Arrastrado por las Lluvias en Parral, Chihuahua

Edgar Rubén Rodríguez permanecía desaparecido desde que el vehículo donde viajaba fue arrastrado por el agua

Encuentran sin vida a joven tras las lluviasEl sitio donde fue encontrado era de difícil acceso, por lo que fue necesario mantener el operativo en el lugar. Foto: N+

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Encuentran sin vida a Edgar Rubén tras ser arrastrado por la corriente en Parral, Chihuahua. Autoridades advierten sobre el peligro de cruzar ríos durante lluvias.

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