Hallan Sin Vida a Joven Arrastrado por las Lluvias en Parral, Chihuahua

Edgar Rubén Rodríguez fue localizado sin vida luego de ser arrastrado por la corriente cuando viajaba junto con otros tres jóvenes a bordo de un vehículo en Parral, Chihuahua.

El hecho ocurrió a la altura de la colonia Talleres, donde las lluvias provocaron el incremento de la corriente de agua. Al intentar cruzar un cauce, la fuerza del agua arrastró el vehículo en el que se desplazaban los jóvenes.

Tras recibir el reporte de la familia, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los cuatro ocupantes.

Durante las labores fue rescatado Iván Alonso Ontiveros Ramos, de 18 años, así como Adrián O. A., de 17. Más tarde, Rubén Castro también fue localizado con vida.

Sin embargo, Edgar Rubén permanecía desaparecido, por lo que las labores continuaron en la zona hasta que su cuerpo fue localizado en el río de la comunidad de Santa Rosa.

El sitio donde fue encontrado era de difícil acceso, por lo que fue necesario mantener el operativo en el lugar para realizar las labores correspondientes.

Ante el riesgo que representan las corrientes durante las lluvias, Protección Civil exhortó a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo.

La dependencia también llamó a retirarse de inmediato de estas zonas ante cualquier incremento de la corriente.

PT