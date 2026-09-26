Un Muerto y Varios Heridos Deja Choque Entre Tráiler y Autos en Irapuato

Este sábado por la mañana conductores que circulaban por la carretera libre Irapuato – Silao, se vieron afectados por el choque entre un tráiler y al menos tres vehículos, dejando varias víctimas.

Primeros reportes señalan, que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que varias más resultaron lesionadas, testigos de los hechos acudieron a ayudar en lo que podían a las víctimas.

Los hechos fueron denunciados a la Central de Emergencias, dirigiéndose elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate de los tres niveles de gobierno a la altura de la desviación a Guanajuato, Capital.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes brindaron atención médica a las víctimas y las trasladaron a distintos hospitales de la región, mientras se informaba a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que arribaran a realizar las indagatorias pertinentes.

Hasta le momento se desconoce la mecánica de los hechos, aparentemente el tráiler impactó a uno de los vehículos, alcanzando a otros dos autos que también se vieron afectados, quedando como pérdida total.

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El cuerpo del fallecido fue levantado y trasladado por integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) a Guanajuato, Capital a un anfiteatro para practicarles la necropsia de ley.

El accidente provocó una larga fila de automóviles que se quedaron varados por horas, algunos tomaron distintas vías alternas, mientras que otros tuvieron que esperar hasta que se despejara la vialidad.