Accidentes

Un Muerto y Varios Heridos Deja Choque Entre Tráiler y Autos en Irapuato

El accidente causó una gran fila de vehículos con dirección a León

Un Muerto y Varios Heridos Deja Choque Entre Tráiler y Tres Autos en Irapuato.Un Muerto y Varios Heridos Deja Choque Entre Tráiler y Tres Autos en Irapuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fue la mañana de este sábado cuando se registró el impacto donde los labores de rescate duraron más de 3 horas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+