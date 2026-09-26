Accidentes

Trabajador Cae de Segundo Piso de una Obra en Piedras Negras, Coahuila

El hombre fue trasladado a un hospital de la localidad para descartar lesiones de gravedad

Trabajador Cae de Segundo Piso de una Obra en Piedras Negras, CoahuilaEl trabajador cayó desde el segundo piso de una construcción ubicada sobre Residencial Tecnológico en Piedras Negras. Foto: N+

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