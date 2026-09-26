Trabajador Cae de Segundo Piso de una Obra en Piedras Negras, Coahuila

Un trabajador de la construcción resultó lesionado luego de caer desde el segundo piso de una obra ubicada sobre la calle Paseo de las Artes, en el Residencial Tecnológico de Piedras Negras.

Luego del accidente, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y brindaron atención al trabajador, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de la localidad para ser valorado y descartar lesiones de gravedad.

Testigos señalaron que el obrero presentaba diversas lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue necesario su traslado a un centro médico para recibir atención especializada.

Elementos de Protección Civil tomaron conocimiento del accidente y comenzaron con las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se habría detectado que los trabajadores no contaban con las medidas de seguridad necesarias para realizar labores en altura.

Ante esta situación, autoridades de Protección Civil contemplaban la clausura de la obra mientras se determina si existieron incumplimientos a las medidas de seguridad y se establecen las condiciones en las que ocurrió el accidente.