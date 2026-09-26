Muere Hombre tras Ser Golpeado con Bate en la Cabeza en Piedras Negras, Coahuila

Un hombre identificado como Feliciano Vázquez, quien el pasado 15 de septiembre resultó gravemente lesionado luego de recibir un golpe con un bate en la cabeza, perdió la vida mientras permanecía internado en las instalaciones del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron en la colonia Doña Irma, donde presuntamente William 'N' habría agredido a Feliciano Vázquez, provocándole una lesión de gravedad que puso en riesgo su vida.

Tras la agresión, William 'N' fue detenido y quedó a disposición de las autoridades. De acuerdo con la información proporcionada, permanecía recluido en el penal bajo un proceso relacionado inicialmente con el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida.

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Luego de confirmarse el fallecimiento de Feliciano Vázquez, la situación jurídica del caso cambia y la investigación se encamina por el delito de homicidio doloso. Por ello, el Ministerio Público deberá realizar las actuaciones correspondientes y determinar la situación legal del detenido ante la nueva condición del caso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la agresión, así como determinar las responsabilidades legales correspondientes.