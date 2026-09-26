Homicidios

Muere Hombre tras Ser Golpeado con Bate en la Cabeza en Piedras Negras, Coahuila

La víctima, identificada como Feliciano Vázquez, fue agredida por William 'N' en la colonia Doña Irma

Muere Hombre tras Ser Golpeado con Bate en la Cabeza en Piedras Negras, CoahuilaEl hombre fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica. Foto: N+

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