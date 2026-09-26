Zoé Robledo se Disculpa con Padres de Bebés Fallecidos en Durango; Analizan Bacteria

Luego de la tragedia que enlutó a cinco familias de Durango tras la muerte de sus bebés en el Hospital General de Zona Número 1, este día, el director General del IMSS, Zoé Robledo, se disculpó con las familias; así lo dio a conocer el abogado de las familias, Fermín Flores. Además, la defensa indicó que se brindará apoyo psicológico a los padres.

Anoche, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, Adriana Toríz del IMSS, publicó un video en el que expresó de nueva cuenta sus condolencias con las familias de los bebés que fallecieron en el Hospital de Zona No. 1 del IMSS en Durango.

Informó que concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los bebés que compartieron la Unidad, y que tras esto, las muestras fueron enviadas a la CDMX, donde ya se analizan. Afirmó que, cuando se tengan los resultados, se darán a conocer.

🔔 #Actualización | IMSS informa avances en la investigación de los casos registrados en la UCIN del HGZ No. 1, en #Durango.



La vigilancia epidemiológica continúa y, hasta el momento, no se han presentado nuevos casos asociados.



El Instituto mantiene la colaboración con las… pic.twitter.com/1jUyjnu440 — IMSS  (@Tu_IMSS) September 25, 2026

De acuerdo con la especialista, del 1° al 19 de septiembre la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) atendió a 11 recién nacidos, quienes presentaban condiciones de salud graves y por tanto, necesitaban vigilancia especial.

Del total de recién nacidos atendidos, seis fueron dados de alta y se encuentran con sus familias. "En ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote”, puntualizó.

Sin embargo, tres de los menores fallecieron el martes 15 de septiembre, otro de ellos perdió la vida el viernes 18 y el quinto bebé murió el sábado 19.

“De los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote”, explicó.

El IMSS confirmó que la bacteria hallada en los cuatro menores fue identificada como Klebsiella Pneumoniae. Este microorganismo puede provocar neumonía, infecciones urinarias, septicemia y meningitis, las cuales son curables siempre y cuando se brinde un tratamiento adecuado.

Judith, madre de una de las menores que murió en el IMSS de Durango, relató a N+ cómo le informaron sobre el deceso de su pequeña.

"Me dice el doctor que le dio un paro a la niña. Me siento en una silla, estaba viendo yo que la estaba reanimando y de ratito me dicen que ya la niña se murió. La niña ya estaba fría, dura. Si se hubiera muerto en ese instante la niña no estaría así", contó.

En tanto, este viernes las familias de los bebés fallecidos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quién resulte responsable.

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