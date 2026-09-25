Sociedad

Colocan Primera Piedra de la Planta Desaladora en Rosarito, Baja California

Con una inversión federal de 10 mil millones de pesos, inició la construcción de red hidráulica complementaria en Tijuana, Rosarito y Ensenada

Colocan Primera Piedra de la Planta Desaladora en Rosarito, BC | Foto: N+Colocan Primera Piedra de la Planta Desaladora en Rosarito, BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+