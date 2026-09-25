Colocan Primera Piedra de la Planta Desaladora en Rosarito, Baja California

Se colocó la primera piedra de la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, proyecto que busca poner fin a los problemas de desabasto en la zona costa de Baja California.

La tarde de este viernes 25 de septiembre, se llevó el arranque formal de la obra de infraestructura, el complejo que contará con una inversión federal de 10 mil millones de pesos y tendrá la capacidad de procesar más de 2 mil litros de agua por segundo para abastecer de manera continua a los hogares de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Desaladora de Rosarito entrará en operaciones en 2029 | Foto: N+

La planta fue diseñada para operar de manera autosustentable mediante el uso de celdas solares para su autoconsumo energético, lo que garantizará que el procesamiento del agua tratada no genere incrementos en las tarifas de los usuarios finales. Además, el proyecto contempla un diseño de bajo impacto ambiental.

A su vez, la gobernadora del estado anunció que el Gobierno de Baja California invertirá más de 4 mil millones de pesos en obras complementarias para mejorar la distribución del recurso. Con una red hidráulica complementaria que abarca 64.5 kilómetros de tuberías y conexiones, la Planta Desaladora de Rosarito está proyectada para comenzar operaciones en el transcurso del año 2029.

JMR