Tom Cruise Convive con Fans Durante el Estreno de ‘Digger’, la Nueva Película de Iñárritu

El próximo 1 de octubre se estrena Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Tom Cruise se encuentra en la Ciudad de México y esta tarde se ha reunido con sus fans en un centro comercial de Naucalpan.

Fans de Tom Cruise en Plaza Toreo. Foto: N+

Digger es una comedia negra que retrata a un empresario megalómano que se asume como “salvador de la humanidad” durante una crisis que él mismo provocó. Se trata del primer largometraje de González Iñárritu desde Bardo.

González Iñárritu y Tom Cruise, con mariachi. Foto: N+

En ella participan algunos de sus colaboradores habitules como el director de fotografía Emmanuel Lubezki. Además, es la primera colaboración del reconocido director mexicano y Tom Cruise.

Uno de los momentos estelares de la alfombra roja ocurrió cuando apareció un conjunto de mariachi. Tanto como Alejandro González Iñárritu como Tom Cruise posaron frente al público asistente, con la música mexicana de fondo.

Tom Cruise en el estreno de ‘Digger’. Foto: N+

En este film actor de 64 años se da la libertad de interpretar a un magnate con delirios de grandeza. Le acompañan en el reparto de Digger figuras como Jesse Plemons, el veterano John Goodman y la alemana Sandra Hüller.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. Foto: N+

Antes de la premier del film en Plaza Toreo, Tom Cruise se tomó fotografías con sus fanáticos y firmó autógrafos. A lo largo de la alfombra roja, el ganador del Premio Oscar firmó pósteres, afiches, cajas de dvds y fotografías.

Fan sostiene dibujos de González Iñárritu y Tom Cruise. Foto: N+

Cabe señalar que Alejandro González Iñárritu ingresó recientemente al Colegio Nacional, institución que reconoce a los pensadores y artistas mexicanos y que les vincula con el público. Por sus pasillos han desfilado figuras como José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes. Además, entre sus actuales miembros sobresalen Cristina Rivera Garza y Juan Villoro.

Alejandro González Iñárritu en el estreno de "Digger". Foto: N+

EDG