Espectáculos

Tom Cruise Convive con Fans Durante el Estreno de ‘Digger’, la Nueva Película de Iñárritu

El legendario actor firmó autógrafos y saludó a sus fans en un centro comercial del Edomex por el estreno de ‘Digger’

Tom Cruise en MéxicoTom Cruise está en México por estreno de ‘Digger’. Foto: N+

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