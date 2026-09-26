Seguridad

Roban 300 Mil Pesos a Mujer que Salía del Banco en Celaya, Guanajuato

La víctima acababa de retirar el dinero cuando fue interceptada por motociclistas

Los elementos de Seguridad no detuvieron a los ladrones.Foto: N+

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Tras retirar 300 mil pesos, una mujer fue interceptada por motociclistas armados.

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