Roban 300 Mil Pesos a Mujer que Salía del Banco en Celaya, Guanajuato

Una mujer que acababa de retirar 300 mil pesos de un banco ubicado en una conocida plaza en Celaya, Guanajuato, fue víctima de un asalto al salir de la sucursal en el estacionamiento.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando la víctima acudió a la sucursal de esta conocida plaza para hacer un retiro.

Al salir mientras caminaba a su coche, la mujer fue interceptada, al parecer por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes a punta de pistola le robaron el dinero para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

En ese momento, la víctima de inmediato llamó a los números de emergencia, quienes al llegar la apoyaron con un operativo, al cual se sumaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Desafortunadamente, no hubo resultados positivos del operativo, por lo que le pidieron a la mujer poner su denuncia correspondientes, mientras era atendida por paramédicos, al sufrir una crisis nerviosa.