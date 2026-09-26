Sociedad

Confirma IMSS Entrega Equivocada de Dos Recién Nacidas en Hospital de Mexicali, BC

La institución se disculpó públicamente tras confirmar que las bebés fueron entregadas a familias distintas en la Clínica 31

Confirma IMSS Entrega Equivocada de Dos Recién Nacidas en Hospital de Mexicali, BCConfirma IMSS Entrega Equivocada de Dos Recién Nacidas. Foto: Google Maps
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