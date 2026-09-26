Confirma IMSS Entrega Equivocada de Dos Recién Nacidas en Hospital de Mexicali, BC

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California confirmó la entrega equivocada de dos bebés recién nacidas a distintas familias en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 ubicado en la ciudad de Mexicali.

A través de un comunicado oficial emitido el día de hoy viernes 25 de septiembre, la representación del Instituto ofreció una disculpa pública a ambas familias y asumió la responsabilidad total de atender de manera integral a las personas afectadas.

Comunicado Oficial del IMSS Baja California Sobre la Confusión de Dos Recién Nacidas | Foto: IMSS

El IMSS informó que ya se brinda acompañamiento psicológico, médico y jurídico a los padres de las menores. Asimismo, precisó que trabaja en coordinación directa con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para garantizar el resguardo, la vigilancia y el bienestar de las recién nacidas.

La institución añadió que resguardará la identidad y los datos personales de las familias para proteger la privacidad e interés superior de las menores. A su vez, se realizará una revisión exhaustiva de todos los protocolos y procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal en el hospital, con el fin de colaborar con las autoridades, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

JMR