Cambio climático

Mexicali Rompe Récord de 56 Muertes por Golpe de Calor este Verano

Aún se encuentran activos algunos albergues y 310 casas de hidratación instaladas en viviendas vecinales

Mexicali Rompe Récord de 56 Muertes por Golpe de Calor este VeranoMexicali Rompe Récord de 56 Muertes por Golpe de Calor este Verano | Foto: Cuartoscuro

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