Mexicali Rompe Récord de 56 Muertes por Golpe de Calor este Verano

La temporada de verano cerró en Mexicali, Baja California, con 56 muertes relacionadas con las altas temperaturas, cifra que supera el último récord registrado en 2024, cuando se contabilizaron 54 fallecimientos.

De esta cifra, 53 fueron por golpe de calor y una estuvo relacionada con una enfermedad agravada por las temperaturas extremas.

El cierre del verano también marca el retiro de algunos puntos de hidratación instalados durante la temporada de calor. En la Plaza del Mariachi de Mexicali ya fue retirado el punto masivo, mientras que autoridades de salud mantienen diálogo con Protección Civil para determinar cuándo concluirá el retiro de la totalidad de estos espacios.

El secretario de Salud, Dagoberto Valdés, explicó que la decisión se tomará de manera gradual y de acuerdo con las condiciones del clima, con el objetivo de mantener algunos puntos mientras las temperaturas sigan representando una necesidad para la población.

El funcionario agregó que, conforme disminuya el calor, también se irán atendiendo las necesidades que se presenten en los diferentes municipios de Baja California.

Durante esta temporada, la Secretaría de Salud adelantó el operativo Verano Seguro con acciones enfocadas en prevenir afectaciones por las altas temperaturas. Sin embargo, el periodo concluyó con una cifra de fallecimientos superior al récord registrado en 2024.

Actualmente permanecen en operación el albergue Eco del DIF del Estado y 310 casas de hidratación instaladas en domicilios de líderes vecinales, como parte de las acciones que continúan mientras las condiciones climáticas lo requieren.

Información David Mena

APG