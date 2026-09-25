Cambio climático

Persisten Lluvias y Riesgo de Inundaciones; Así Estará el Clima en Tamaulipas

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en la mitad sur del estado

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Persisten lluvias fuertes en Tamaulipas con riesgo de inundaciones en zonas bajas. Mantente seguro, evita corrientes de agua y conoce más sobre las condiciones climáticas.

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