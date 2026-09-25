Persisten Lluvias y Riesgo de Inundaciones; Así Estará el Clima en Tamaulipas

Las lluvias de moderadas a fuertes continuarán durante este fin de semana en Tamaulipas, con periodos de mayor intensidad y actividad intermitente que podría prolongarse hasta el mediodía.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en la mitad sur del estado, donde se mantiene el riesgo de nuevas inundaciones en zonas bajas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar cruzar calles o avenidas con acumulación de agua, manejar con precaución y mantenerse alejada de corrientes de agua.

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Por otra parte, persistirá el ambiente caluroso y bochornoso, con índices de calor de entre 41 y 45 grados, además de una posible Surada durante la tarde, con ráfagas de viento de 35 a 55 kilómetros por hora.

En cuanto a la actividad tropical, los sistemas Fay y Gonzalo se mantienen sobre mar abierto y alejados de Tamaulipas. Por el momento, no se prevé desarrollo tropical en el Golfo de México durante los próximos cinco días.