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Lagunero Destaca en Torneo de Futbol para Ciegos Realizado en Brasil

Ernesto Esquivel destacó con la selección de México al anotar tres goles en cinco partidos

Lagunero Destaca en Torneo de Futbol para Ciegos Realizado en BrasilFoto: N+

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