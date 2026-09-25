El lagunero, Ernesto Esquivel, fue uno de los seleccionados nacionales que participaron en un torneo internacional de futbol para personas ciegas, celebrado en São Paulo, Brasil, donde representó a México y destacó como el máximo goleador del equipo.

Ernesto consiguió tres anotaciones en cinco partidos disputados con la Selección de México, contribuyendo a la participación del conjunto mexicano, que terminó en el quinto lugar de la competencia. Brasil se quedó con el campeonato, mientras que Colombia ocupó el segundo lugar.

Al finalizar el torneo de futbol, Ernesto Esquivel y el resto de los seleccionados regresaron satisfechos por su participación y por la experiencia adquirida en la competencia internacional. Sin embargo, el jugador lagunero no ha detenido su preparación y continúa con sus entrenamientos en Gómez Palacio.

Además de su actividad deportiva, Ernesto divide su tiempo entre sus estudios, el derecho y el futbol, disciplina que considera una de sus principales pasiones. Su objetivo es continuar mejorando y trabajar para alcanzar su sueño de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo dentro de esta modalidad.

De cara al próximo año, el lagunero tiene contemplada su participación en nuevos torneos internacionales, por lo que mantendrá su preparación y continuará entrenando en Gómez Palacio para mantenerse en condiciones y avanzar en el camino hacia sus objetivos deportivos.