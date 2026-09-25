Fermín Flores, abogado de los padres de los recién nacidos que murieron en el Hospital de Zona No. 1 del IMSS en Durango, informó que fue presentada formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El abogado explicó que el contenido de la denuncia se mantiene bajo reserva, debido a que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Señaló que será el Ministerio Público la instancia encargada de analizar los hechos, determinar los posibles delitos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

Detalló que el documento presentado ante las autoridades viene relatado a detalle los hechos que le sucedieron a las familias de los bebés que fallecieron con el objetivo de que sean analizados.

Fermín Flores comentó que, hasta el momento, no se han acercado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); sin embargo, esperan hacerlo a la brevedad para solicitar información sobre los avances que tiene la dependencia en torno al caso.

Mencionó que fueron tres padres quienes se acercaron para realizar la denuncia correspondiente y que actualmente se encuentran a la espera de otra persona que no se encuentra en Durango, para que también pueda participar en el proceso.

Los hechos ocurrieron luego de que cinco recién nacidos fallecieran entre el martes 15 y el sábado 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango, donde se detectó la presencia de una bacteria.

Por su parte, Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel federal, informó que del 1 al 19 de septiembre se atendieron a 11 recién nacidos en condiciones graves que requirieron cuidados intensivos, por lo que se realizaron los estudios correspondientes.

De los cinco bebés que fallecieron, en cuatro se detectó la presencia de la bacteria asociada al brote, mientras que en el quinto caso no fue identificada.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, refrendó su apoyo a las familias afectadas y aseguró que se dará puntual seguimiento a las investigaciones correspondientes.