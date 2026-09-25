Salud

Presentan Denuncia ante la FGR por Muerte de Recién Nacidos en IMSS Durango

Fermín Flores, abogado de las familias afectadas, informó que será el Ministerio Público quien se encargue de establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso

Presentan Denuncia ante la FGR por Muerte de Recién Nacidos en IMSS DurangoEl abogado de las familias confirmó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Foto: N+

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