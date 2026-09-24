Accidentes

Muere Joven Electrocutado en Marmolera de Gómez Palacio, Durango

El hombre se encontraba arriba de una grúa para reparar un cable de alta tensión que se había dañado

Muere Joven Electrocutado en Marmolera de Gómez Palacio, DurangoEl cuerpo del joven fue trasladado a las instalaciones de la SEMEFO para practicarle la necropsia de ley. Foto: N+

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Muere Hombre al Recibir Descarga Eléctrica en Gómez Palacio | N+