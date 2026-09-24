Muere Joven Electrocutado en Marmolera de Gómez Palacio, Durango

Un joven de 24 años perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de reparación en una marmolera ubicada en la localidad de Las Lechuzas, en el municipio de Gómez Palacio.

El fallecido fue identificado como Jesús, de 24 años, quien se encontraba en la parte superior de una grúa utilizada para el manejo de mármol, donde realizaba labores relacionadas con la reparación de un cable de alta tensión que se había roto.

De acuerdo con los primeros reportes, al parecer la corriente eléctrica no había sido desconectada, por lo que al tener contacto con los cables el hombre sufrió una descarga eléctrica. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar.

Elementos de las corporaciones de emergencia acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. La Vicefiscalía tomó conocimiento de los hechos y comenzó con las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.