Seguridad

Fiscalía Realiza Cateo y Detiene a Dos Personas en Piedras Negras, Coahuila

Hasta el momento, las autoridades no han informado la cantidad de narcóticos que fue localizada

Fiscalía Realiza Cateo y Detiene a Dos Personas en Piedras Negras, CoahuilaDos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Foto: N+

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