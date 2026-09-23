Fiscalía Realiza Cateo y Detiene a Dos Personas en Piedras Negras, Coahuila

La Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I, realizó un cateo en un domicilio de la colonia El Edén, en Piedras Negras, como parte de una investigación por la presunta venta de narcóticos. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El despliegue se llevó a cabo con la participación de elementos de la Fiscalía estatal, así como de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Especializada y Policía Civil de Coahuila, además de personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las corporaciones participantes se encargaron de resguardar el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias al interior del inmueble, con el objetivo de localizar indicios relacionados con la investigación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Casa por Presunta Venta de Droga en Piedras Negras, Coahuila

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de narcóticos fueron localizados ni la cantidad asegurada durante el cateo. Se espera que conforme avance la investigación se den a conocer mayores detalles sobre el caso y la situación jurídica de las personas detenidas.