La delegación de Estados Unidos abandonó la sala justo cuando el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, comenzó su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El episodio ocurrió este miércoles 23 de septiembre, durante el debate general del 81º periodo de sesiones, que se desarrolla esta semana en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los representantes estadounidenses salieron del recinto cuando inició la intervención del mandatario iraní.

Pezeshkian comenzó su intervención cuestionando las acciones militares de Washington contra Irán y criticando al presidente estadounidense Donald Trump.

Durante el discurso, el mandatario iraní también rechazó lo que calificó como una 'política de presión' y amenazas por parte de Estados Unidos y defendió la postura de Teherán respecto al estrecho de Ormuz.

Pezeshkian sostuvo que Irán no se someterá a las presiones estadounidenses, aunque afirmó que su gobierno mantiene abierta la vía diplomática para intentar poner fin al conflicto.

Denunció que el pueblo iraní es víctima de "políticas de agresión y terrorismo". Llevó al podio fotografías de civiles y niños víctimas de ataques, haciendo mención explícita al uso de armamento provisto por EUA e Israel.

La salida de los representantes estadounidenses ocurrió un día después de que Trump pronunciara su propio discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En esa intervención, Trump defendió las acciones de su gobierno contra Irán, afirmó que Estados Unidos había impedido que ese país obtuviera un arma nuclear y advirtió que podría intensificar las medidas militares si no se alcanzaba un acuerdo para poner fin al conflicto.

Así, cuando Pezeshkian tomó la palabra ante la Asamblea General, la delegación estadounidense abandonó el recinto y dejó la sala mientras comenzaba el mensaje del presidente iraní.

El episodio ocurrió mientras Washington y Teherán mantienen contactos indirectos. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff informó que representantes de ambos países sostuvieron conversaciones mediante mediadores en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El debate general de la Asamblea General continuará durante los próximos días.

PT