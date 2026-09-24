Internacional

Presidente de Irán Arremete contra EUA en la ONU: Delegación Abandonó la Sesión

El mandatario de Irán llevó a la Asamblea fotografías de niños víctimas de ataques

Presidente de Irán ante la ONU

Reuters

Los asientos de la delegación israelí mientras el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas

Los asientos de la delegación israelí también se encontraron vacíos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Reuters | Mike Segar

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Así abandona EUA la ONU en pleno discurso de Irán. La tensión crece en la Asamblea General. Esto dijo el presidente iraní.

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