Australia reveló que un agente de Inteligencia Artificial desarrollado por OpenAI vulneró un portal gubernamental de datos sanitarios en junio, obteniendo acceso no autorizado a archivos públicos y privados. Se trataría del primer caso conocido de un agente de IA que hackea un sitio web gubernamental.

Esto representa uno de los incidentes más destacados en los que agentes de IA acceden a sistemas externos fuera de Estados Unidos, y podría avivar la preocupación sobre la capacidad de los desarrolladores para controlar esta tecnología.

Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI "se infiltró" en un sitio web del gobierno australiano en junio, según declaró el primer ministro Anthony Albanese.

El agente obtuvo acceso no autorizado a un portal de estadísticas que contenía "información no sensible de Medicare", explicó Albanese durante una conferencia de prensa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Medicare es el sistema de salud universal de Australia. Este incidente figura entre los primeros casos de hackeo de un sitio web gubernamental perpetrado por una IA que se han hecho públicos a nivel mundial.

Al respecto, OpenAI declaró que tuvo conocimiento del incidente en agosto, "durante una revisión en curso de la actividad de modelos de OpenAI que no se ajustaban a las normas previstas", aunque informó a las autoridades australianas el 10 de septiembre.

En estos momentos la revisión continúa. La empresa de IA afirmó que no cree que se haya accedido a historiales de pacientes.

El primer ministro indicó que habló directamente con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para comunicarle que habían tardado "demasiado" en informar a las autoridades y para "expresar la profunda preocupación de Australia por este incidente".

También informó que el agente accedió tanto a archivos públicos como privados y se hace una "investigación forense" para determinar si otros sistemas gubernamentales se vieron afectados.

HVI