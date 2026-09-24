Un camión de pasaje se quemó completamente en el bulevar Adolfo Ruíz Cortines en la ciudad de Boca del Río, a la altura del fraccionamiento Costa de Oro.

Se trató de la ruta de pasaje ‘Boca del Río’. Se informó que el operador no estaba en el lugar y se desconoce su paradero por lo que no se reportaron lesionados.

Esta vialidad es una de las más transitadas de la conurbación, por lo que fue necesario el cierre vial temporal. Elementos de bomberos conurbados acudieron al lugar para atender la emergencia.

Las causas que llevaron al voraz incendio se desconocen y serán las autoridades quienes determinarán qué sucedió. La vialidad se afectó significativamente debido al cierre del bulevar a la altura de la glorieta de ‘Los Voladores’ en el carril sur a norte.

Tras media hora de labores, la vialidad comenzó a abrirse, dejando un carril y medio de lado camellón para el desahogo del tránsito que se acumuló durante las acciones de emergencia.