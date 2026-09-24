Accidentes

Se Quema Camión de Pasajeros en Veracruz; Se Desconoce el Paradero del Conductor

La unidad de transporte público se incendió totalmente en Boca del Río; circulaba por el bulevar Ruiz Cortines cuando se ocurrió la emergencia

Se incendia camión de pasaje en Boca del RíoLa unidad se encontraba estacionada por lo que no se encontraban pasajeros al interior. Foto: N+

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Emergencia en Veracruz: un camión de transporte público se quemó en el bulevar Ruiz Cortines. El conductor está desaparecido. Descubre cómo afectó el tráfico en la zona.

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