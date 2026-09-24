El dictamen que propone que las personas que sean deudoras alimentarias no puedan postularse como candidatas a un cargo público avanza en el Senado de la República; estos son los detalles.

Durante la reunión de la Comisión de Gobernación se realizó la discusión y votación del dictamen promovido por la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, el cual busca proteger a las infancias mexicanas.

La propuesta está enfocada en que las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal sean un requisito obligatorio para quienes quieran ocupar un cargo como Senador o Diputado Federal.

“Esta medida no solo fortalecerá la rendición de cuentas, sino que también garantizará que los representantes electos estén comprometidos con la legalidad y la transparencia”, afirmó Díaz Marmolejo.

En ese sentido, la senadora Laura Esquivel Torres dijo durante el sentido de su voto que debe quedar claro que las pensiones alimenticias “no son un favor”.

“No es una generosidad y no hay ninguna razón que valga para que una persona no cumpla con los alimentos de sus hijos”, dijo durante el sentido de su voto la senadora Laura Esquivel.

El dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la adición de los numerales 8 y 9 del artículo 238 y las fracciones IX y X del inciso C al artículo 383, expone que la transparencia y rendición de cuentas son indispensables para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

La iniciativa que pretende que los representantes populares sean ejemplo de integridad y congruencia, demostrando su compromiso con el interés público, fue aprobada por 14 votos a favor y uno en contra, por lo que se turna a la Comisión co-dictaminadora para continuar con el proceso legislativo.

EPP