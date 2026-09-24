Política

Avanza en Senado Reforma para Impedir que Deudores Alimentarios sean Candidatos al Congreso

La iniciativa exige que quienes busquen una curul en el Senado o Diputados cumplan con la manutención de sus hijos

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