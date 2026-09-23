Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron este miércoles el dictamen de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocido en el debate público como la "Ley Antimemes".

Se discutió dicha iniciativa presidencial para sancionar de tres a siete años de prisión por realizar memes o parodias en medios electrónicos o digitales sobre la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno y el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para seguir el proceso legislativo.

El senador de Morena, Javier Corral, dio a conocer que presentará una reserva al artículo 493 bis del dictamen de reforma a la Ley de Propiedad Industrial, que ha sido señalado por los opositores como una disposición que censurará los contenidos de parodias políticas en medios de comunicación y redes sociales.

Destacó que se ha sesgado el contenido de la iniciativa que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Quiero rechazar que aquí se plantea cárcel para memes o parodias, y que tiene que ver esta disposición con una regulación de libertad de expresión; no es así. Esta disposición no está buscando proteger a las instituciones o la imagen gráfica gubernamental, lo que hace es enmarcar el uso abusivo que se realiza de estas instituciones o de este conjunto de elementos que constituyen la imagen gráfica gubernamental, por cierto de los tres niveles de gobierno, en actos de comercio", aseguró el senador morenista Javier Corral.

En la sesión de comisiones para aprobar este dictamen, Corral explicó que se eliminará la alusión en este artículo a los medios electrónicos y digitales, se bajará la sanción de un máximo de 7 años de cárcel a 5 años y se especificará que se trata de prohibir la reproducción de la imagen institucional de los tres órdenes de gobierno, con fines de comercialización, y con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o cualquier otra actuación a través de cualquier medio.

Entre las dudas de los usuarios de redes sociales es ¿qué establece la reforma sobre el uso de la identidad gráfica del gobierno?

En el documento que discutieron senadores en en comisiones, se hace hincapié de adicionar un artículo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial "para proteger la identidad gráfica institucional del Estado mexicano frente a su “uso no autorizado a escala comercial, cuando esta tenga por objeto inducir a error o engaño a la población, particularmente a través de medios electrónicos y digitales".

Originalmente la iniciativa fue presentada por la presidenta Sheinbaum el 29 de mayo de 2026 y es parte de un paquete de reformas que buscan sancionar la piratería y reforzar el sistema de penas en derechos de propiedad intelectual.

De acuerdo con el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se "impondrá de tres a siete años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier otro signo de carácter oficial".

Cuando ocurra en estos casos: "perteneciente a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir a error o engaño a una o más personas, a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, digitales o tecnológicos".

Aunque se plantea que las sanciones aplique únicamente cuando los memes sean con fines comerciales o con intención de engañar, la reforma ha generado dudas en la libertad de expresión.

También este miércoles la Cámara de Diputados dictaminará en comisiones reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) en materia de responsabilidad secundaria para Proveedores de Servicios de Internet (PSI), conocida como "Ley Antimemes".

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Salim Alle, del PAN, se ha "malinterpretado" la reforma y no se busca sancionar cuando se difundan memes, y que el tema es regular las plataformas que otorgan el servicio del Internet.

Pero aceptó que la reforma sí aplicará cuando en los memes se cometan infracciones de derechos de autor por usuarios en entornos digitales cuando se “usan sin autorización obras musicales, artísticas o literarias protegidas por derechos de autor y se difunden por Internet”.

En este contexto, el predictamen no incluye sanciones a usuarios, pero sí a proveedores cuando no tengan mecanismos para resolver los casos, no se contemplan sanciones a creadores de memes, pero sí disposiciones que obligarían a los proveedores de Internet a retirar dicho contenido.

HVI