Comisiones del Senado Avalan Reforma que Prohíbe Doble Nacionalidad; Pasa al Pleno

Esta tarde, comisiones del Senado avalaron la reforma a la Constitución para prohibir la doble nacionalidad de las personas que aspiren a ser candidatas a la Presidencia de la República, a las gubernaturas de las 31 entidades federativas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con 23 senadores de Morena, PVEM y PT se avaló, mientras que hubo 9 votos en contra del PAN-PRI y MC. Ahora pasa al Pleno para su discusión.

El Senado de la República recibió la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que plantea establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, recibió el proyecto y lo turnó a las comisiones correspondientes para continuar con el proceso legislativo. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera tienen programada una reunión para analizar el tema.

La minuta plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto establece que, para ser Presidente o Presidenta, Gobernador o Gobernadora, o Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, no se deberá tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, la propuesta establece que se deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata.

La reforma también plantea que quienes ejerzan alguno de esos cargos no puedan adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su gestión, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

El dictamen también plantea prohibir el uso de pasaporte, documento de identidad u otro documento oficial expedido por un Estado extranjero, así como cualquier acto que implique acogerse a la protección diplomática de otro país o ejercer derechos políticos inherentes a otra nacionalidad.

La minuta señala que el incumplimiento de estas disposiciones estará sujeto a sanciones conforme al marco constitucional.

Cabe mencionar que el proyecto no plantea eliminar de manera general la doble nacionalidad para las personas mexicanas, sino establecer restricciones específicas para quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos contemplados en la reforma. La Cámara de Diputados precisó que la modificación fue aprobada en lo general y en lo particular y enviada al Senado para continuar su proceso legislativo.

El proyecto todavía debe continuar su proceso legislativo en el Senado antes de que pueda convertirse en una reforma constitucional.

En caso de avanzar la reforma, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, adelantó que podría ser el próximo martes cuando el Pleno del Senado discuta el dictamen que reforma los artículos de la Constitución Política sobre doble nacionalidad.

“La minuta ya se ha turnado a comisiones, entiendo que hoy van a sesionar, y tienen tiempo suficiente para presentar el dictamen. Se prevé que el próximo martes, si ya está el dictamen, se presente al Pleno”, declaró.

Sobre la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional, Martínez Miranda señaló que espera que el dictamen sea aprobado con los votos suficientes.

En caso de ser aprobado por el Pleno del Senado, el proyecto deberá continuar con el procedimiento correspondiente para una reforma constitucional. El régimen transitorio establece que el decreto aplicará a partir del proceso electoral de 2028 y entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

PT