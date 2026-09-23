Política

Comisiones del Senado Avalan Reforma que Prohíbe Doble Nacionalidad; Pasa al Pleno

La propuesta constitucional busca que los que se postulen a la Presidencia o gobernadores solo tengan la nacionalidad mexicana

Aspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de SenadoresAspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro | Andrea Murcia

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El Senado analiza reforma que exige nacionalidad mexicana única para aspirantes a cargos ejecutivos

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