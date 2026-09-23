Política

Sheinbaum Critica Voto en Contra ante Aprobación de Ley sobre Doble Nacionalidad

La iniciativa de ley pasó al Senado para su discusión y eventual votación

Discusión sobre iniciativa contra doble nacionalidad en la Cámara de DiputadosDiscusión sobre iniciativa contra doble nacionalidad en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Claudia Sheinbaum defiende la ley que prohíbe la doble nacionalidad para aspirantes a la Presidencia. ¿Cómo jurar a dos banderas? La iniciativa avanza al Senado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+