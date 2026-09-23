Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló sobre los diputados que votaron en contra de la iniciativa de ley que busca prohibir que quienes aspiran a la Presidencia de la República tengan doble nacionalidad: "Dicen que estamos quitando derechos" a los paisanos.

En la conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria explicó que la iniciativa de reforma constitucional, que fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados, solo aplica si alguna persona quiere ser Presidente de México, Gobernador o Jefe de Gobierno.

Con doble nacionalidad, “¿cómo le vas a jurar a dos Banderas? ¿Cómo vas a jurar a dos pueblos? Si eres Presidente le juras a un pueblo, le juras a una Bandera, le juras a una historia, no le juras a otro”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Indicó que un hijo de migrantes mexicanos, que nació en Estados Unidos, puede ser Presidente de México si adquiere la nacionalidad mexicana, de lo contrario, no podrá ser candidato “porque no nació en México”.

El pasado 27 de agosto, el gobierno de México presentó la iniciativa de reforma constitucional para los artículos 82, 116 y 122 con la que se busca “garantizar que toda persona mexicana que desee ser Presidente, Presidenta de la República, Gobernador, Gobernadora, Jefe o Jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano” y “no tener ninguna otra nacionalidad”, apuntó en ese momento Sheinbaum Pardo.

Mientras que Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, señaló que la iniciativa también incluía una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer reglas para renunciar a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y del país del cual sea nacional.

La propuesta pasó al Senado de la República donde se analizará en los próximos días, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), si es avalada.