Política

Autoridades Informan Cuándo Estará Listo el Tren Maya de Carga

El proyecto contempla complejos multimodales en distintos puntos

Tren MayaEl Tren Maya de carga es construido por ingenieros militares. Foto: Cuartoscuro

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