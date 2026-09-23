El proyecto del Tren Maya de carga avanza con la construcción de infraestructura para el traslado de mercancías, de acuerdo con lo informado durante la conferencia matutina de este miércoles por Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

Se desarrollará en dos etapas y contempla la construcción de infraestructura especializada para el almacenamiento y manejo de productos.

"Todo estará terminado al finalizar 2027 y no excederemos techo de inversión de 42 mil millones de pesos, y entonces entregaremos el otro brazo de su modelo de negocio al Tren Maya para que lo haga más rentable que es el manejo de mercancías", precisó.

En la primera etapa se entregarán patios de vías, almacenes, oficinas y áreas destinadas a las maniobras de carga, con el objetivo de que los complejos puedan comenzar a prestar servicio de manera temprana.

El proyecto también contempla zonas de almacenamiento de petrolíferos, como parte del modelo de negocio previsto para el transporte de mercancías y con la intención de contribuir a reducir costos relacionados con el combustible.

La infraestructura se desarrollará mediante dos etapas. La primera contempla cuatro complejos multimodales de carga ubicados en Valladolid, Yucatán; Pomuch, Xpujil y Escárcega, en Campeche.

La segunda etapa contempla la construcción de un complejo multimodal en Chetumal, cuya ejecución comenzará en 2027.

El objetivo es que la infraestructura de carga se convierta en una fuente adicional de ingresos para el Tren Maya y fortalezca su modelo de operación mediante el transporte de mercancías.

FBPT