Seguridad

Encuentran Sin Vida a Joselyn Sandoval Calderón en la Autopista México-Tulancingo

Había sido reportada como desaparecida un día antes mediante el Protocolo Alba

Encuentran Sin Vida a Joselyn Sandoval Calderón en la Autopista México-TulancingoJoselyn Sandoval Calderón, de 21 años, había sido reportada como desaparecida antes de ser hallada sin vida. Foto: Jesús Sandoval

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