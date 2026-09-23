Joselyn Sandoval Calderón, de 21 años, fue encontrada sin vida en el kilómetro 42+500 de la autopista México-Tulancingo, a la altura del municipio de Axapusco, Estado de México, un día después de que su familia reportara su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con el boletín de búsqueda urgente emitido por la Fiscalía bajo el Protocolo Alba, Joselyn Sandoval Calderón, estudiante del Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la UAEMex, fue vista por última vez la noche del 21 de septiembre en la localidad de Santiago Tolman, municipio de Teotihuacán. El reporte de su ausencia se presentó al día siguiente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Muerta a Joselyn Sandoval Calderón en la Autopista México-Tulancingo

El hallazgo de su cuerpo ocurrió un día después de que otros dos jóvenes, de entre 20 y 25 años, fueran encontrados sin vida dentro de un vehículo en Otumba, con impactos de bala en la cabeza.

El aviso a las autoridades sobre el hallazgo en la autopista lo dieron automovilistas y habitantes de comunidades aledañas. Los primeros en llegar al punto fueron elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Axapusco, quienes intentaron reanimar a la joven antes de confirmar que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades acordonaron la zona desde su llegada. La familia de Joselyn Sandoval Calderón se encuentra en el sitio y ya reconoció el cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la posible relación entre este caso y el de los dos jóvenes hallados sin vida un día antes en Otumba, muy cerca de este punto. De manera preliminar, trascendió que Joselyn Sandoval Calderón tenía una relación cercana con Ana, una de las personas encontradas sin vida en ese primer hallazgo.

Con información de Itzel Cruz.

CT