Desaparecidos

Localizan con Vida a Erik Alejandro, Desaparecido en Puebla; Estaba en Nuevo León

El joven de 29 años de edad salió de casa para ir a trabajar y ya no regresó; la Fiscalía del Estado logró ubicarlo sano y salvo en Monterrey

Erick Alejandro 'N' fue localizado con vida en Nuevo León tras días desaparecido.Erick Alejandro 'N' fue localizado con vida en Monterrey. Foto: Fiscalía de Puebla

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Erik Alejandro 'N' manifestó que se trasladó voluntariamente a dicha entidad, donde consiguió trabajo como guardia y personal de limpieza.

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