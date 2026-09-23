Luego de ser reportado como desaparecido en Puebla, Erik Alejandro 'N' de 29 años de edad, fue localizado con vida en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo a su madre, el joven había salido de casa para ir a trabajar pero luego de finalizar su jornada laboral acudiría a una sucursal bancaria en inmediaciones de la Central de Abastos y posterior a eso, ya no supieron nada de él.

El 2 de septiembre de 2026 fue emitida una ficha de búsqueda en donde se solicitaba la ayuda a la comunidad para dar con su paradero, mientras las autoridades abrieron la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-L1/001228/2026.

El 14 de septiembre del presente año, la comunidad universitaria de la BUAP se unió las acciones de localización a través de una jornada de difusión y pega de fichas de búsqueda al interior del campus.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a diversos actos de investigación y búsqueda, entre ellos entrevistas, solicitud y revisión de videograbaciones, requerimientos de información, verificaciones institucionales y colaboración con autoridades de Nuevo León y del ámbito federal.

Finalmente el 18 de septiembre, Erik Alejandro 'N' fue localizado con vida en Monterrey, en donde manifestó que se trasladó voluntariamente a dicha entidad, donde consiguió trabajo como guardia y personal de limpieza.

El joven declaró que permaneció incomunicado con su familia debido a que extravió su teléfono celular y recalcó que durante su ausencia no fue víctima de delito alguno, por lo que solicitó la cancelación de su búsqueda.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó las diligencias correspondientes conforme a los protocolos aplicables, mientras que su familia obtuvo el alivio de que el joven fue localizado con vida.

Con información de N+

MCS