Seguridad

Dan 102 Años de Prisión a Hombre por Abusar de Niña de 9 Años en Nuevo León

Las agresiones contra la menor ocurrieron desde el 2022 hasta el 2025, de acuerdo con lo señalado en la audiencia

Oscar Eduardo 'N' detenido por abuso a menorOscar Eduardo 'N' detenido por abuso a menor en Nuevo León. Foto: FGNL

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