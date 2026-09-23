Un hombre identificado como Oscar Eduardo “N” fue sentenciado a 102 años y 9 días de prisión, después de ser encontrado responsable de los delitos de violación equiparada, abuso sexual y corrupción de menores en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos por los cuales fue sentenciado Oscar Eduardo "N", ocurrieron entre los años 2022 y 2025, en un municipio del área metropolitana que no ha sido especificado por las autoridades.

La víctima, cuya identidad permanece protegida, tenía 9 años cuando comenzaron las agresiones. El acusado tuvo contacto con la víctima desde el 2022 hasta el 2025, tiempo en el que le impuso actos con propósito y contenido sexual que le causaron daño físico, psicológico y conductual, alterando el adecuado desarrollo integral de la menor.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad penal del acusado. Hubo elementos probatorios y testimonios, sobre la conducta dolosa ejercida por el acusado con intención evidente de causar daño a la víctima.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez dictó sentencia condenatoria de 102 años y 9 días para Oscar Eduardo “N”, quien permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Con información de Lupita Sánchez | N+

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