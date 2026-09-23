Seguridad

Aseguran 30 Loros Amazónicos Presuntamente Contrabandeados en Texas

Aunque esta especie no aparece en la lista oficial de especies en peligro de extinción, el comercio ilegal representa un riesgo para estas aves

Aseguran 30 Loros Amazónicos Presuntamente Contrabandeados en TexasAseguran 30 Loros Amazónicos. Foto: US Border Patrol RGV Sector

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Contrabando en la frontera: 30 loros amazónicos rescatados por la Patrulla Fronteriza en Texas. Aunque no están en peligro de extinción, el tráfico ilegal amenaza su futuro.

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