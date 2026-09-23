La zona fronteriza entre Texas y Tamaulipas es escenario de diversas formas de contrabando, no solo de personas indocumentadas, sino también de especies exóticas.

Ejemplo de ello es el reciente aseguramiento realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el punto de inspección de Falfurrias, ubicado a poco más de 110 kilómetros de la frontera con México.

A través de sus redes sociales, la Patrulla Fronteriza informó que un cargamento de 30 loros amazónicos fue interceptado en ese punto de inspección.

La autoridad agregó que los presuntos contrabandistas fueron detenidos, aunque no especificó cuántas personas eran, ni sus nombres o nacionalidades.

En cuanto a las aves, fueron entregadas al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para su resguardo.

Aunque los loros amazónicos no aparecen en la lista oficial de especies consideradas en peligro de extinción, el comercio ilegal representa un riesgo para estas aves y otras especies que son extraídas y comercializadas fuera de los canales autorizados.