Una persona murió luego de ser atropellada mientras intentaba cruzar los carriles centrales de la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 200, en dirección a la capital queretana.

Auxiliares viales de El Marqués fueron los primeros en llegar al sitio, donde localizaron a la víctima sobre la carpeta asfáltica y solicitaron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona habría intentado atravesar los carriles centrales cuando fue impactada por un vehículo. Tras el primer golpe, quedó sobre el carril extremo izquierdo y posteriormente fue arrollada por otros vehículos que circulaban por la zona.

Hasta el momento no se ha establecido cuántas unidades estuvieron involucradas en este segundo momento del atropellamiento.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y desplegaron un operativo vial para resguardar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La circulación se mantuvo bajo vigilancia de las autoridades durante las labores en el sitio.