Accidentes

Muere Persona Atropellada al Intentar Cruzar la Carretera 57 en Querétaro

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 200, en dirección a la capital queretana, donde la víctima quedó sobre la carpeta asfáltica

Atropellan y Matan a una Persona en la Carretera 57Atropellan y Matan a una Persona en la Carretera 57. Foto: N+

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La Guardia Nacional implementó un operativo vial para resguardar el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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