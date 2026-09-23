Accidentes

Registran Choque y Volcadura en Colonia 20 de Noviembre en Tijuana, Baja California

Autoridades atienden un accidente vial sobre el bulevar Federico Benítez López

Registran Choque y Volcadura en Colonia 20 de Noviembre en TijuanaRegistran Choque y Volcadura en Colonia 20 de Noviembre en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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