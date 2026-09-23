Un choque entre dos autos, terminó en la volcadura de un vehículo sobre el bulevar Federico Benítez López, en conexión con avenida Industrial, en la zona Anexa 20 de Noviembre.

El hecho se registró la tarde de este miércoles 23 de septiembre, elementos de la Policía Municipal de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los involucrados en el incidente.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se registraron personas con lesiones de gravedad, por lo que el saldo del percance quedó principalmente en daños materiales.

JMR