Accidentes

Localizan Cuerpos de 2 Hermanos que Murieron Ahogados en La Huerta, Jalisco

Los menores se encontraban en el Río Purificación cuando aparentemente se enredaron en una red de pesca y no lograron salir

Protección CivilLocalizaron a dos menores ahogados en La Huerta, Jalisco. Foto: PC Jalisco

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Autoridades localizan cuerpos de dos menores en el Río Purificación, Jalisco. Se enredaron en redes de pesca mientras pescaban charales. Bomberos advierten sobre los peligros de dejar a niños solos en ríos

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