Las autoridades localizaron a dos hermanos de 13 y 14 años que murieron ahogados mientras estaban en el Río Purificación, ubicado en el municipio de La Huerta, en el estado de Jalisco; aparentemente estaban pescando charales.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, cuando los jóvenes estaban en el río, y de pronto, se enredaron en las redes y no lograron salir del cuerpo acuífero, por lo que murieron ahogados.

Bomberos implementaron un operativo de búsqueda para localizar los cuerpos después de varias horas.

“Localizándolos, los mismos que habían tenido la inmersión dentro del río, y al parecer, fue que se enredaron con un equipo de charalera, como que estaban haciendo una actividad de pesca de charal, y lo que generó el problema por esta situación”, informó Aarón González, Supervisor de la Costa Sur.

De acuerdo con lo informado, por elementos de Protección Civil y Bomberos, ambos hermanos eran habitantes del lugar, e incluso vivían muy cerca del río.

Ante esta situación, Bomberos emitieron varias recomendaciones al momento de entrar a los cuerpos de agua.

“Evitar ir a los ríos en este caso o arroyos, más dejar solos a los menores, porque está muy complicado. Evitar que los niños estén solos en corrientes o cauces de río”, manifestó el Supervisor.

Para el operativo de búsqueda implementado en la zona, participaron cuerpos de emergencia de Protección Civil Municipales, así como elementos federales. Asimismo, por las condiciones en las que se presentó el incidente, Bomberos comentaron que no se contabilizarán a los jóvenes como víctimas de la temporada de lluvias.