Seguridad

Localizan Cueva Utilizada Como Campamento del Crimen Organizado en Zapopan

En el lugar hallaron mochilas, cobertores y lonas para acampar. Autoridades ya investigan el punto

cueva en San Francisco de Ixcatán, Zapopan10 personas huyeron de la cueva. Foto: Cesar López

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En Zapopan, una cueva clandestina revela un campamento del crimen organizado. Incautaron marihuana.

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