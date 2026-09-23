A orillas de San Francisco de Ixcatán, en Zapopan, localizaron una cueva que era utilizada como campamento clandestino improvisado y punto de monitoreo del crimen organizado.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia de personal de la Defensa; al momento del descubrimiento, los elementos observaron a un aproximado de 10 personas corriendo para escapar.

Además, en la cueva aseguraron objetos como mochilas, cobertores y lonas para acampar. Asimismo, el Ejército Mexicano procedió a la incineración de al menos 60 kilos de marihuana.

Así lucía la cueva en Zapopan. Foto: Cesar López

Cabe mencionar que ya habían localizado otro presunto campamento en San Francisco de Ixcatán, donde se aseguró equipo táctico, armamento y vehículos. Entre otros objetos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en ese predio fueron localizadas seis armas largas, así como 50 cargadores para este tipo de armamento y cuatro cargadores para Barrett. También se encontraron cinco contenedores metálicos que, según el reporte, eran utilizados para ser lanzados mediante drones.



