En normalidad se encuentran las playas de Puerto Melaque a unas horas del paso del huracán ‘Polo’ por las costas de Jalisco.

Autoridades continúan con el despliegue operativo como medida de precaución; se espera que las mayores afectaciones se presenten a partir del jueves y hasta la tarde del viernes.

Por el momento, las playas cuentan con banderas en color amarillo. Además, los restaurantes siguen operando de manera regular e incluso hay personas disfrutando de la playa.

Actualmente, el huracán ‘Polo’ se encuentra a 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Se reportan vientos sostenidos de 240 km/h y rachas superiores, las cuales se mueven hacia el noroeste.

Foto: N+

Cabe mencionar que se pronostican lluvias fuertes de miércoles a sábado en los siguientes municipios: Pihuamo, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.