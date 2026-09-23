Sociedad

Así Lucen las Playas de Puerto Melaque, Jalisco, Ante el Paso del Huracán Polo

Autoridades han puesto banderas amarillas y los restaurantes continúan operando de manera regular

Playa de Puerto MelaqueMantienen vigilancia en las costas de Jalisco por huracán Polo. Foto: N+

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Playas de Puerto Melaque en Jalisco lucen tranquilas pese al huracán Polo. Autoridades mantienen banderas amarillas.

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