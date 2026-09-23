Tras permanecer desaparecido por tres días un hombre de 33 años fue localizado sin vida en el fondo de una barranca de aproximadamente 300 metros de profundidad, en una localidad del municipio de Las Minas.

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso, cerca del cauce de un río, lo que obligó a los cuerpos de emergencia a desplegar un complicado operativo de rescate en medio de un terreno accidentado y condiciones climáticas adversas.

Integrantes del Escuadrón Nacional de Rescate de Xalapa y Altotonga tuvieron que recorrer durante aproximadamente seis horas para llegar hasta el punto donde se encontraba la víctima.

Una vez en el lugar, los rescatistas utilizaron cuerdas, camillas y sistemas de tirolesa para realizar las maniobras de extracción y sacar el cuerpo de la profunda barranca, hasta trasladarlo a un punto donde pudiera ser entregado a las autoridades.

El operativo se prolongó varias horas debido a la complejidad del terreno y las dificultades para acceder al sitio. Después de maniobras y con un despliegue especializado, finalmente fue posible recuperar el cuerpo del hombre.