Accidentes

Hallan Sin Vida a Hombre Desaparecido en Barranca de 300 Metros en Veracruz

La extracción se prolongó durante varias horas debido a las características del terreno y la dificultad para llegar al punto donde fue localizado el cuerpo

Hallan cuerpo sin vida de hombre desaparecido en barranca de 300 metros en VeracruzHallan cuerpo sin vida de hombre desaparecido en barranca de 300 metros en Veracruz. Foto: Escuadrón Nacional de Rescate

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Un hombre de 33 años fue hallado sin vida en una barranca de 300 metros en Las Minas. El rescate duró horas debido a la dificultad del terreno

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