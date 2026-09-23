El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Hasta Encontrarlos México localizó un terreno en Etzatlán, Jalisco, en donde había áreas que presuntamente habrían sido utilizadas para incinerar restos humanos.

Una llamada anónima fue la que alertó al colectivo a inspeccionar un terreno boscoso de grandes dimensiones, en la comunidad de Puerta de Pericos, donde encontraron los supuestos crematorios.

“Había mucha leña quemada, bastante, en muchos puntos había leña quemada y había arriba, había hojas de los mismos árboles, y había ramas, entonces quitamos las ramas, las hojas eran muchísimas, se hacen puñitos de ramas abajo y esa era la referencia”, manifestó el colectivo.

El mismo grupo, a través de redes sociales, dio a conocer en días anteriores que el terreno no estaba en las condiciones apropiadas para poder realizar los trabajos de prospección; comentaban que se requeriría una máquina especial para poder realizar las excavaciones para verificar si había restos óseos humanos.

“Había muchísimas hojas, había un lodo que se te pegaba en los pies y la varilla se iba por la humedad, sí nos costó mucho, porque como le comento, era un terreno bastante grande”, explicó el colectivo.

De la misma forma, el colectivo fue acompañado por autoridades municipales, estatales y federales, así como personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco.

Aunque hasta ahora no existe una investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco debido a que en las primeras indagaciones y búsquedas en el sitio sólo se observaron los puntos con rastros de haber sido incendiados.