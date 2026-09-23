Seguridad

Localizan Presuntos Crematorios Clandestinos en Etzatlán, Jalisco

El colectivo Hasta Encontrarlos México localizó un terreno con áreas que presuntamente habría sido usadas para incinerar restos humanos

CintaLocalizaron presuntos crematorios en Etzatlán, Jalisco. Foto: N+

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Descubren posibles crematorios clandestinos en Etzatlán, Jalisco. El colectivo Hasta Encontrarlos México investiga un terreno con restos quemados

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